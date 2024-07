Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Polizei nimmt Exhibitionist in Gewahrsam (28.07.2024)

Radolfzell (ots)

Beamte des Polizeireviers Radolfzell haben am Sonntagnachmittag einen Exhibitionisten vorläufig fest- und anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen 17 Uhr teilten Zeugen einen Mann am Radweg zwischen Radolfzell und Böhringen mit, der mit heruntergelassener Hose an seinem Glied manipulierte. Die Polizisten nahmen den stark alkoholisierten 59-Jährigen vorläufig fest. Da er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund seiner Alkoholisierung nicht auf die Straße entlassen werden konnte, kam er auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

