Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung auf dem Weinfest - Mann gerät mit Security aneinander (27.07.2024)

Konstanz (ots)

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Weinfest ist ein Mann am Samstagabend mit Mitarbeitern der Security aneinandergeraten. Ein 33-Jähriger wollte die Veranstaltung in Begleitung weiterer Personen über den Eingang verlassen, woraufhin ihn die Security darauf hinwiesen, dass der Ausgang zu nehmen sei. Die Gruppe ignorierte den Hinweis und schob zudem ein Absperrgitter zur Seite um vom Gelände zu kommen. In der Folge kam es zum Gerangel in dessen Verlauf der 33-Jährige einen Schlag mit einer Flasche abbekam und Verletzungen erlitt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell