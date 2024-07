Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der A81 zwischen Geisingen und Engen - insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (27.07.2024)

Engen (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Samstagmorgen auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Ein 24-jähriger Golffahrer bemerkte den vor ihm auf der rechten Spur fahrenden Opel Zafira einer 20-Jährigen zu spät und konnte einen Zusammenstoß trotz des Versuchs Auszuweichen nicht mehr verhindern. Der Golf kam infolge des Aufpralls von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen liegen. Der Schaden am Opel dürfte im Bereich 8.000 Euro liegen, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro.

