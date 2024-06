POL-MFR: (660) Motorradfahrer tödlich verunglückt

Nürnberg (ots) - Am Freitagvormittag (21.06.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Nürnberger Stadtgrenze zu Fürth. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen und einen Unfallbeteiligten. Gegen 10:40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer die Höfener Straße in Richtung Ludwig-Quellen-Straße. Zum gleichen Zeitpunkt bog ein unbekannter Fahrer eines grauen SUV, von der Karolinenstraße kommend, nach links in ...

