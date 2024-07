Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte überfallen einen 16-Jährigen am Bahnhof- Polizei sucht Zeugen (26.07.2024)

Rottweil (ots)

Am Freitagabend ist im Bereich des Rottweiler Bahnhofs zu einem versuchten Raub gekommen. Gegen 22.30 Uhr hielt sich ein 16-Jähriger am Bahnhof auf, als ihn drei maskierte Männer aufforderten seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als der junge Mann dies verneinte, zog einer der Täter eine Waffe, richtete diese auf den 16-Jährigen und gab einen Schuss aus dieser ab. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten, ohne zuvor nochmals auf ihre Forderungen einzugehen, in unbekannte Richtung. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzung zu und meldete den Vorfall erst gegen Mitternacht bei der Polizei.

Zu den unbekannten Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

alle drei Personen sind etwa 180 Zentimeter groß, zwei der Männer sind eher dunkle Hauttypen. Der Dritte ist ein heller Hauttyp mit hellen Haaren, eine korpulente Statur und er trug ein weißes T-Shirt.

Das Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

