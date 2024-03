Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Jever - Weitere Tat, bei der es bei einem Versuch blieb, gemeldet - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Wie bereits berichtet, brachen unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in vier Objekte in der Jeveraner Innenstadt ein.

Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5734586

Gegen Mittag erhielt die Polizei Kenntnis von einer weiteren Tat, die sich ebenfalls in der vergangenen Nacht im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 05:30 Uhr in einem Hotel im Harlingerweg gegenüber der dortigen Grundschule ereignet haben soll. Der Versuch, in das Objekt über die Türen sowie ein Fenster einzudringen, misslang.

Die Polizei Jever hat auch in diesem Fall die Ermittlungen, bei denen mögliche Tatzusammenhänge geprüft werden, aufgenommen und wendet sich erneut mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 mitzuteilen.

