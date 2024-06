Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung: Tödlicher Motorradunfall auf der K8 bei Gudensberg-Obervorschütz

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.06.2024:

Gudensberg

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5793870

Am Dienstag, den 04.06.2024, kam es gegen 14:20 Uhr auf der Kreisstraße 8 zwischen Obervorschütz und Werkel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Eine Gruppe von Motorradfahrern aus dem Landkreis Steinburg befuhr die K8 aus Richtung Gudensberg - Obervorschütz kommend in Richtung Fritzlar - Werkel. Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Kassel befuhr die Straße zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Motorradfahrer in einem dortigen Kurvenbereich zu Sturz und rutschte unter den entgegenkommenden PKW. Der 54-jährige Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 34-jährige Mercedes-Fahrer erlitt einen Schock.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und im Rahmen der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Notfallseelsorger war ebenfalls im Einsatz.

Bei dem Unfall entstand nach ersten vorläufigen Schätzungen Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell