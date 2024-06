Polizei Homberg

POL-HR: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG - Verdacht des gemeinschaftlichen Diebstahls

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.06.2024:

Tatort: Tankstelle in Knüllwald-Remsfeld

Tatzeit: 22.11.2023, 20:40 Uhr

Die Polizeistation in Homberg/Efze sucht aktuell nach drei männlichen Tätern, die am Abend des 22.11.2023 eine Tankstelle in der Hauptstraße in Remsfeld/ Knüllwald aufsuchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkten die unbekannten Täter, in gemeinschaftlicher Tatbegehung, die Tankstellenangestellte ab und entwendeten in Folge Waren aus der Auslage. Hierbei wurden insbesondere Feuerzeuge, E- Zigaretten, diverse Clipper und Alkoholika im Gesamtwert von ca. 1000,- Euro gestohlen. Die drei unbekannten Täter wurden bei der Tatausführung videografiert.

Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Kassel wurde das vorhandene Bildmaterial der Tatverdächtigen nun zum Zwecke einer Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Personenbeschreibung:

Täter 1: ca. 20-30 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke mit orangenen Applikationen an der Kapuze und einem orangenen Streifen auf Brusthöhe, schwarze Basecap mit weißem Symbol vorne

Täter 2: ca. 20-30 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, Hautläsion am linken Auge, Tätowierungen an der rechten Handrückenseite, bekleidet mit schwarzer Westenjacke, grauer Wollmütze, schwarzer Puma- Jogginghose (weißes Puma- Zeichen auf dem linken Oberschenkel), schwarzen Sneakers

Täter 3: ca. 35-50 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke, schwarze Basecap mit weißen NY- Zeichen auf der Front, dunkler Hose, schwarzen Sneakers

Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann wird gebeten diese an die Polizeistation in Homberg/Efze unter der Telefonnummer 05681/774-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu richten.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell