POL-KN: (Konstanz) Durch Unbekannte geschubst - 20-Jähriger und 18-Jährige leicht verletzt (27.07.2024)

Singen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag hat ein unbekannter Täter versucht in ein Mehrfamilienhaus in der August-Ruf-Straße einzubrechen. Der Unbekannte versuchte die Hauseingangstür gewaltsam aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. An der Tür entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf den ...

