Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Doppelcarport gerät in Flammen - Vollbrand - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus ++ Bau-/Sperrungsmaßnahmen auf Bundesstraße 4 - Polizei überwacht Verkehr und ist präsent ++

Lüneburg (ots)

Presse - 18.06.2024 ++

Lüneburg

Soderstorf - Einbruch in Vereinsheim

In das Vereinsheim der Schützen Zum Sportzentrum in Soderstorf brachen Unbekannte in der Nacht zum 17.06.24 ein. Die Täter konnten vermutlich ein "auf-kipp-stehendes" Fenster öffnen, belangten ins Gebäude und durchwühlten mehrere Schränke. Vermutlich gelangten sie an einen geringen Geldbetrag und verschwanden wieder. Es entstand ein Schaden von wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Melbeck - Motorbrand - Kleintransporter fängt Feuer - technische Ursache

Zu einem Motorbrand in einem Kleintransporter Ford Transit kam es in den Mittagsstunden des 17.06.24 in der Straße Diemelkoppel. Aufgrund einer technischen Ursache war es gegen 13:15 Uhr zu einem Brand in dem Kleintransporter gekommen, so dass dieser komplett ausbrannte. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Fahrerin sowie mehrere Hunde aus dem Transporter blieben unverletzt.

Brietlingen - Vandalismus bei Kindergarten/Jugendzentrum

Im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 14. und 17.06.24 beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe der Kinderkrippe, Am Gemeindehaus. Parallel wurde das Gelände des danebenliegenden Jugendzentrums verunstaltet, so dass ein Sachschaden von mehr als 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg, OT. Oedeme - betrunken mit dem Pkw unterwegs - 1,86 Promille

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat stoppte die Polizei in den Abendstunden des 17.06.24 im Ovelgönner Weg. Bei der Kontrolle des Lüneburgers gegen 20:10 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,86 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - Pkw kollidiert mit E-Scooter-Fahrer

Leichte Verletzungen erlitt ein 14 Jahre alte E-Scooter-Fahrer in den Abendstunden des 17.06.24 bei einer Kollision mit einem Pkw Seat in der Theodor-Heuss-Straße. Die 44 Jahre alte Fahrerin des Seat hatte den querenden Jungen mit seinem E-Scooter gegen 19:00 Uhr auf dem dortigen Fußgängerüberweg erfasst. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

Reppenstedt - Zeugin gesucht! - Radfahrerin fährt gegen Poller

Nach einem Verkehrsereignis und -unfall zwischen einem Fußgänger und einer Radfahrerin in den Mittagsstunden des 13.06.24 auf dem Fuß-/Radweg der Lüneburger Straße sucht die Polizei eine Zeugin des Vorfalls. Ein 78 Jahre alter Fußgänger hatte gegen 11:45 Uhr eine 81 Jahre alte Radfahrerin zu einem Ausweichmanöver "gezwungen", so dass diese mit einem Poller kollidierte. Die Seniorin wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Mann verschwand erst; konnte jedoch ermittelt werden. Eine weibliche Zeugin war vor Ort; verschwand dann jedoch. Sie wird gebeten sich mit der Polizei in Bardowick, Tel. 04131-79940-0, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Brand eines Gartenschuppens

Zu einem Brand eines Gartenschuppens auf einem Grundstück, Wiesengrund, kam es in den Nachmittagsstunden des 17.06.24. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten gegen 16:15 Uhr das Feuer, so dass der Schaden auf den Schuppen begrenzt werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Waddeweitz, OT. Zebelin - unter Drogen-/Medikamenteneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 17.06.24 in Zebelin. Bei der Kontrolle gegen 15:00 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen sowie körperliche Auffälligkeiten bei dem jungen Mann fest. Eine Blutentnahme im Rahmen des Strafverfahrens wurde veranlasst.

Uelzen

Rätzlingen - Doppelcarport gerät in Flammen - Vollbrand - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Zu einem Vollbrand eines 10x7 Quadratmeter großen Doppelcarports kam es in der Nacht zum 18.06.24, Am Langlach, in Rätzlingen. Aus bis dato ungeklärter Ursache war es gegen 01:10 Uhr zu dem Vollbrand des Carports gekommen. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung, kann jedoch auch eine technische Ursache bis dato nicht komplett ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - gegen geparkten Pkw getreten - Platzverweis und Ingewahrsamnahme

Gegen einen geparkten Transporter VW trat ein renitenter 55-Jähriger in den Mittagsstunden des 17.06.24 in der Celler Straße. Der Mann erhielt gegen 13:15 Uhr aufgrund seines weiteren aggressiven Verhaltens einen Platzverweis für den Bereich, beleidigte in der Folge die Polizeibeamten und fiel in der Folge wieder auf. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 55-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss von der Fahrbahn abgekommen - mit Straßenlaterne kollidiert

Mit einer Straßenlaterne kollidierte ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi in den Nachmittagsstunden des 17.06.24 Am Funkturm. Kurze vor dem Einmündungsbereich zur Straße "Am alten Grenzbereich" kam der Pkw gegen 17:50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei bei dem jungen Uelzener den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechendes Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bienenbüttel/Uelzen - Bau-/Sperrungsmaßnahmen auf Bundesstraße 4 - Polizei überwacht Verkehr und ist präsent

Mit Beginn der großräumigen Bau- und Sperrungsmaßnahmen auf der Bundesstraße 4 ist die Polizei im örtlichen Bereich präsent und überwachte dabei auch auf verschieden Streckenabschnitten den Verkehr. Dabei wurden im Verlauf des 17.06.24 auch einzelne Unregelmäßigkeiten der Beschilderungen an Sperrstellen festgestellt, die durch die zuständigen Behörden aktuell nachgebessert werden. Parallel überwachte die Polizei auch die Einhaltung der Durchfahrtsverbote und führte mahnende Gespräche. ... weitere Kontrollen folgen.

