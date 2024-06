Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 14.06.-16.06.2024++

Lüneburg (ots)

Lüneburg:

Unbelehrbarkeit endet in der Zelle

Der 36jährige schien am Freitagabend unbelehrbar. Nachdem er von dem Eigner eines Grundstücks im Meisterweg ein Betretungsverbot ausgesprochen bekam, probierte er immer wieder auf dieses zu gelangen. Auch dem Platzverweis der Polizei leistete er keine Folge, musste aus dem Grund seine Alkoholisierung in der Zelle ausschlafen. Seinen Missmut darüber äußerte er in Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Beamten. Die leiteten hierfür und für die nicht legalen Betäubungsmittel, die er bei sich trug Strafverfahren ein.

Versuchter Zigarettendiebstahl

Am frühen Samstagmorgen versuchten zwei unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Narutostraße aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei. Die konnte die Täter jedoch nicht mehr vor Ort antreffen. Am Automaten entstanden Beschädigungen, Zigaretten wurden nicht geklaut.

PKW entwendet

Während die 56jährige Fahrzeughalterin in einem Geschäft in Neu-Häcklingen am Samstag gegen 17.30 Uhr noch arbeitete, wurde ihr PKW Mitsubishi mit dem Kennzeichen LG-LG 185 vom dortigen Parkplatz geklaut. Der unbekannte Täter flüchtete mit dem Fahrzeug über die Bundesstraße 4 in Richtung Melbeck.

Zu jung zum Autofahren

Einen Führerschein konnte der 15jährige noch nicht vorlegen, als die Polizei ihn am Samstagabend auf der Bundesstraße 209 am ADAC Gelände stoppte. Auch seine vier minderjährigen Mitfahrer konnten das Fahrzeug nicht fahren. Da die Kennzeichen selbst gebastelt schienen und eine gültige Zulassung fehlte, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Schläge in der Innenstadt

Ein 28jähriger polizeibekannter suchte am Samstagabend Streit in der Roten Straße. Er rempelte beim Vorbeigehen einen 70jährigen an. Als dieser um Entschuldigung bat, schlug der 28jährige ihm ins Gesicht und einem 75jährigen, der seinen Bekannten beschützen wollte in den Oberkörperbereich. Beide verspürten Schmerzen, mussten jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Danach setzte sich der Schläger auf sein Fahrrad und fuhr davon. Er konnte von der Polizei im Nahbereich angetroffen und verbrachte die Nacht in der Zelle. Außerdem wurden Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Einbruch in Tankstelle

Am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr warf eine Person die Scheibe des Tankstellenshops in der Dahlenburger Landstraße ein. Anschließend nahm er eine größere Menge an Zigarettenschachteln aus dem Geschäft und flüchtete. Die Polizei war schnell am Ort und konnte einen 46jährigen polizeibekannten Täter in unmittelbarer Nähe der Tankstelle antreffen. In seiner Tasche befanden sich die geklauten Zigaretten. Nach der Spurensicherung wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg:

Waddeweitz

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagmittag auf der Kreisstraße 18 zwischen Prießeck und der Bundesstraße 493 beim Überholen einen Unfall verursacht und ist anschließend unerkannt geflüchtet. Der unbekannte Fahrer fuhr gegen 11.55 Uhr auf der K 18 Richtung B 493. Er überholte auf Höhe der Abzweigung Schlanze ein vor ihm fahrendes BMW-Elektrofahrzeug, obwohl der entgegenkommende Skoda eines 56-Jährigen bereits nahe herangekommen und deutlich zu erkennen war. Der 56-Jährige erkannte die Gefahr und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus, trotzdem kam es zur Kollision der Seitenspiegel der Fahrzeuge. Der unbekannte Autofahrer flüchtete weiter Richtung B 493. Beim flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit Lüneburger Kennzeichen handeln. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lüchow unter der Rufnummer 05841 122-215 zu melden.

Dannenberg

Nach Auseinandersetzung Polizeibeamtin angegriffen Ein 23 Jahre alter Mann hat am frühen Samstagmorgen nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Schützenplatz in Dannenberg eine Polizeibeamtin geschlagen. Der 23-Jährige und eine 27 Jahre alte Frau hatten gegen 03.15 Uhr zwei 26 und 27 Jahre alte Männer geschlagen und getreten. Als alarmierte Polizeibeamte einschritten, versuchte sich der 23-Jährige zu entfernen. Die Polizeibeamtin forderte ihn auf stehenzubleiben, daraufhin schlug er ihr mit der Faust gegen die Brust. Die Beamtin blieb unverletzt, der 23-Jährige wurde über Nacht in Gewahrsam genommen.

Jameln

Mit Parkern kollidiert und geflüchtet - Zeugen gesucht Ein unbekannter Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag in der Riemannstraße im Ortsteil Breselenz gegen zwei geparkte Autos gestoßen und ist anschließend unerkannt geflüchtet. Der Unbekannte fuhr zwischen 00.00 Uhr und 07.40 Uhr in der Riemannstraße Richtung Dorfstraße. Aus ungeklärter Ursache streifte er zunächst einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum und kollidierte dann mit einem in einer Grundstückseinfahrt parkenden VW. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen daneben geparkten Mercedes geschoben. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lüchow unter der Rufnummer 05841 122-215 zu melden.

Uelzen:

Körperverletzung

In einer Kneipe in der Gudesstr. ist es in der Nacht zu Samstag gegen 03-30 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 23 Jahre alten Mannes gekommen. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung geraten im Lokal zwei Männern aneinander. Einer der beiden Männer schlägt daraufhin dem anderen mit der Faust ins Gesicht. Danach flüchtet der Mann aus dem Lokal. Der 23 Jahre alte Mann wird bei dem Angriff leicht verletzt.

Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird am Samstagmorgen gegen 03.17 Uhr ein PKW in der Esterholzer Straße in Uelzen kontrolliert. Dem Fahrzeugführer wird im Rahmen der Kontrolle ein Atemalkoholtest angeboten, welcher einen Wert von 2,01 Promille ergibt. Dem 42 Jahre alten Fahrer ist daraufhin Blut abgenommen und der Führerschein beschlagnahmt worden.

dauerhafte Ruhestörung durch unbelehrbaren 65 Jahre alten Mann

Sowohl am Freitag als auch im Verlauf des Samstages ist es immer wieder zu Ruhestörungen aus der Wohnung eines 65 Jahre alten Mannes im Kantweg in Uelzen gekommen. Der Mann ist dabei der Polizei kein Unbekannter, da er in der Vergangenheit schon diverse Male polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Mann begibt sich immer wieder zu seinem geöffneten Fenster und schreit dort herum. Am Samstag ist das Maß dann voll gewesen und der 65 Jahre alte Mann ist in Gewahrsam genommen worden. Anzeigen wegen Ruhestörung folgen.

Brand einer Scheune in Rätzlingen

In der Nacht zu Sonntag ist es in Rätzlingen in Hauptstraße gegen 01.10 Uhr zum Brand einer Scheune gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache gerät die etwa 40 x 40 Meter große Scheune in Vollbrand. In der Scheune abgestellte landwirtschaftliche Geräte, u.a. ein Ackerschlepper, werden vollständig zerstört. Es entsteht ein Schaden von etwa 250.00 Euro. Ein Großaufgebot der Feuerwehr (etwa 200 Feuerwehrkameraden) konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Die Scheune ist jedoch fast vollständig ausgebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Brandort ist beschlagnahmt worden.

