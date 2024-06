Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Blitzeinbruch" in Einkaufsmarkt - professionelle Täter flüchten mit schwarzem Pkw Audi - Zielrichtung Tabakwaren ++ weiterer Tatort -> Transporter-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 13.06.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg/Melbeck - weiterer Tatort -> Transporter-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen - Zielrichtung: hochwertiges Werkzeug - Täterfahrzeug beschlagnahmt - weitere Täter flüchten - Fahndungsmaßnahmen mit Bundespolizei und Polizeihubschrauber

Mehrere Täter konnte die Polizei nach einem Transporter-Aufbruch in den Nachtstunden zum 13.06.24 im Lüneburger Stadtteil Häcklingen stellen. Anwohner hatten gegen 01:30 Uhr verdächtige Personen wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Mehrere Streifenwagen konnten in der Folge einen verdächtigen Pkw Ford ausbremsen und stoppen. Insgesamt vier unbekannte Männer sprangen sofort aus dem Fahrzeug und ergriffen in unterschiedliche Richtungen die Flucht. Einen der Täter, einen 35-Jährigen mit serbischen Pass, konnten die Beamten vor Ort überwältigen und vorläufig festnehmen. Die drei weiteren Personen konnten in die Dunkelheit flüchten. Die Beamten leiteten weitere Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, Einsatzkräften der Bundespolizei sowie einem Polizeihubschrauber ein.

Vor Ort stellten die Beamten in der Straße "An der Hauskoppel" einen aufgebrochenen VW-Firmentransporter fest. Im Umfeld sowie im Bereich des Täterfahrzeugs wurde Aufbruchswerkzeug sichergestellt.

Zusatz: In der Nacht zum 13.06.24 hatten die Täter auch einen im Drosselweg in Melbeck geparkten weiteren Transporter aufgebrochen. Hier wurde das Blech der Schiebetür beschädigt, die Tür geöffnet. Beute konnte die Täter hier nicht machen. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen zu den Tätern sowie den verschiedenen Aufbruchsserien in den letzten Wochen dauern an.

Lüneburg - Pedelec aus Garage gestohlen

Ein angeschlossenes Pedelec KTM stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 12.06.24 aus einer offenstehenden Garage im Deutsch-Evern-Weg. Die Täter nutzten dabei eine günstige Gelegenheit und nahmen das hochwertige Pedelec zwischen 12:00 und 14:00 Uhr mit. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Ein angeschlossenes Pedelec Pegasus stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 12.06.24 zwischen 15:30 und 17:00 Uhr im Bereich eines Fahrradständers Volgershall. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Täter überrascht - Einbruch in Wohnhaus - Handtaschen durchwühlt

Die Flucht ohne Beute ergriff ein unbekannter Einbrecher in den späten Abendstunden des 12.06.24, nachdem dieser von Anwohnern wahrgenommen wurde. Der Unbekannte war gegen 23:15 Uhr durch Einschlagen der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Ordastraße eingebrochen und durchwühlte zwei Handtaschen. Als ein Licht eingeschaltet wurde, ergriff der Mann die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - mit 2,7 Promille mit dem Fahrrad unterwegs

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 45 Jahre alten betrunkenen Radfahrer. Eine Polizeistreife hatte den Lüchowaner gegen 21:30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Saaßer Chaussee aufgrund seiner Fahrweise gestoppt. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,7 Promille festgestellt.

Uelzen

Rosche - "Blitzeinbruch" in Einkaufsmarkt - professionelle Täter flüchten mit schwarzem Pkw Audi - Zielrichtung Tabakwaren

In einen Einkaufsmarkt in der Uelzener Straße brachen Unbekannte in den späten Abendstunden des 12.06.24 ein. Bei dem "Blitzeinbruch" zerstörten die Täter gegen 23:30 Uhr die gläserne Eingangstür des Marktes. Im Inneren rissen sie diverse Behältnisse auf und griffen sich Zigarettenschachtel und -stangen bzw. Tabakwaren. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher mit einem schwarzen Pkw Audi A6 (ohne angebrachtes Kennzeichen). Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wrestedt. OT. Klein Bollensen - Matratze in Brand gesetzt - rechtzeitig entdeckt und gelöscht

Ein Bewohner einer Einrichtung in Klein Bollensen setzte vermutlich aufgrund seines psychischen Gesundheitszustand in den Nachtstunden zum 13.06.24 in der Wohneinrichtung eine Matratze in Brand. Eine diensthabende Betreuerin bemerkte gegen 01:30 Uhr das Feuer rechtzeitig und löschte die Matratze mit einem Feuerlöscher. Weitere Löscharbeiten erfolgte durch alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr. Es entstand geringer Sachschaden.

Bad Bodenteich - Kneipptretanlage beschädigt

Einen Sachschaden von gut 900 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zum 10.06.24 an der Kneipptretanlage im Seepark, Am Leinenberg. Dabei wurden Uferbefestigungssteine in die Tretanlage/das Becken geworfen, so dass eine Randplatte und Bodenfliesen beschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Eimke - betrunken mit dem Pkw unterwegs

Einen 28 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 12.06.24 auf der Bundesstraße 71 im Bereich Eimke. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Uelzen stellten die Beamten gegen 23:30 Uhr den Einfluss von Alkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sicher und veranlasste eine Blutentnahme.

Uelzen - Autos kollidieren - 13.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 13.06.24 in der Ebstorfer Straße. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda wollte gegen 07:30 Uhr von der St.-Viti-Straße nach links in die Ebstorfer Straße einbiegen und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw VW eines 53-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro. Beim Verursacher prüft die Polizei aktuell auch einen möglichen Einfluss von Drogen. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

