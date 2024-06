POL-LG: ++ nach Verkehrsunfall schwerverletzt - Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss ++ Jugendliche mit gestohlenem Motorroller unterwegs ++ Insassen nach Verkehrsunfall verletzt ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 12.06.2024 ++

Lüneburg

Reppenstedt - Jugendliche mit gestohlenem Motorroller unterwegs - unter Drogeneinfluss und kein Führerschein

Wegen Unterschlagung, Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt die Polizei gegen zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche aus der Region. Beamten hatten die beiden bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Jugendliche am 11.906.24 gegen 12:30 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße zusammen auf einem Motorroller Aprilia gestoppt. Den Motorroller wollen die Jugendlichen gefunden haben. Parallel war der Roller nicht pflichtversichert und auch Führerscheinen hatten die Jungen nicht. Dafür standen Beide unter dem Einfluss von Cannabis. Parallel ermittelt die Polizei gegen die Jugendlichen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Während ihrer Fahrt mit dem Motorroller sollen die beiden kurz vor der Kontrolle in Reppenstedt in der Lüneburger Straße eine 15 Jahre alte Fahrradfahrerin beim Vorbeifahren touchiert haben, so dass diese stürzte.

Lüneburg - "aufgefahren" - leichtverletzt - 8.000 Euro Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall kam es in den frühen Abendstunden des 11.06.24 in der Lise-Meitner-Straße in Fahrtrichtung Auf der Hude. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Fiesta hatte gegen 18:20 Uhr zu spät bemerkt, das zwei Fahrzeug vor ihm aufgrund einer Rotphase warten mussten. Trotz Vollbremsung fuhr der Fiesta-Fahrer auf und schob den Pkw VW eines 62-Jährigen auf einen Pkw Audi einer 45-Jährigen auf. Ein 15 Jahre alter Beifahrer im Ford erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Brietlingen - Zeugen gesucht! - "Atypischer" Einbruch in Einfamilienhaus - Pkw-Schlüssel erbeutet - hochwertige Pkw Mercedes-Benz gestohlen - "Wer machte am frühen Morgen Beobachtungen?

Mögliche Zeugen, Anwohner, Zeitungsausträger oder andere sucht die Polizei zu dem doppelten Pkw-Diebstahl in der Nacht zum 11.06.24 in Breitlingen. Vermutlich gegen 04:00 Uhr hatten die professionellen Täter durch einen Einbruch zielgerichtet das Einfamilienhaus in der Straße "Großes Moor" betreten. Die Täter griffen sich dort zielgerichtet zwei Fahrzeugschlüssel. Mit den Schlüsseln konnten die Täter zwei in einem Carport abgestellte Pkw der Marken Mercedes-Benz AMG GT, Farbe grau, und Mercedes GLE, Farbe schwarz, wegfahren und stehlen. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Nach Verkehrsunfall schwerverletzt - Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss

Am 11.06.2024 kam es gegen 15:30 Uhr auf der Kreisstraße 34 zwischen Gartow und Nienwalde zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 65-Jähriger mit einem Peugeot Partner von Gartow in Richtung Nienwalde und kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit mehreren Bäumen und wurde dabei schwerverletzt. Die Feuerwehr konnte den Mann aus seinem PKW bergen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der Fahrer soll nach Zeugenaussagen vor der Kollision durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen sein. Der Sachschaden am PKW wird auf 5000 Euro geschätzt.

Hitzacker - Zwei Insassen nach Verkehrsunfall verletzt - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 28-jähriger Opel-Astra Fahrer befuhr am 11.06.2024 gegen 15:15 Uhr die Landesstraße 231 von Sammatz kommend in Fahrtrichtung Witzeetze. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und sein 54-jähriger Beifahrer erlitten schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Dannenberg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Nicht angepasste Geschwindigkeit

Am 11.06 2024 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem PKW-Mercedes den Lindenweg. Dabei kam er in der 30er Zone vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Anschließend schleuderte der PKW in eine Hecke und kam danach auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde leichtverletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Uelzen

Wrestedt - Zigarettenautomat aufgehebelt - Polizei sucht Hinweise

Ein Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße wurde im Zeitraum vom 08.06.2024 bis zum 11.06.2024 durch Unbekannte aufgehebelt. Sie entwendeten anschließend Bargeld und Zigaretten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbestimmt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Unfall auf Bundesstraße 4 - bei Baustellenampel aufgefahren

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ereignete sich am 11.06.2024 auf der Bundesstraße 4 auf Höhe der Abfahrt Bargdorf. Dabei standen mehrere Fahrzeuge an der Lichtsignalanlage einer Baustelle, welche Rotlicht zeigte. Ein 54-jähriger PKW-Skoda Fahrer nahm die wartenden Fahrzeuge zu spät wahr und fuhr dem hintersten Fahrzeug, einem Iveco, auf. Dieses wurde dann in den vor ihm befindlichen Opel Zafira Tourer geschoben, welcher anschließend einen Skoda Kodiaq touchierte. Die Fahrer der beiden mittleren PKW im Alter von 27 und 61 Jahren wurden leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf etwas über 10.000 Euro geschätzt.

