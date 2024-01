POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Brake gesucht

Delmenhorst (ots) - Die am Freitag, 12. Januar 2024, bei einem Wohnungsbrand in Brake ums Leben gekommene Frau ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg am Dienstag, 17. Januar 2024, obduziert worden. Demnach ist sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgrund einer erlittenen Rauchgasvergiftung ...

