Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Haftbefehl erlassen & noch ein weiterer Tatort -> Transporter-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen ++ Pkw gerät innerorts ins Schleudern - mit Baum kollidiert - leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14.06.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg/Melbeck - Haftbefehl erlassen & noch ein weiterer Tatort -> Transporter-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen

U-Haftbefehl hat das Amtsgericht Lüneburg noch am gestrigen 13.06.24 auf Antrag von Polizei und Staatsanwaltschaft Lüneburg gegen den 35 Jahre alten Transporter-Aufbrecher erlassen. Einsatzkräfte konnten den Mann nach einem Hinweis von Anwohnern in den Nachtstunden zum 13.06.24 im Lüneburger Stadtteil Häcklingen nach frischer Tat vorläufig festnehmen (siehe auch Pressemitteilungen v. 13.06.24). Drei weitere Mittäter, die sich zusammen mit dem 35-Jährigen in einem Transport- und Fluchtfahrzeug befanden, konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen auch mit einem Polizeihubschrauber in der Dunkelheit zu Fuß flüchten.

Parallel meldete sich im Verlauf des 13.06.24 noch ein weiterer Geschädigter bei der Polizei ... so dass die Tätergruppe in der Nacht zum 13.06.24 für jetzt insgesamt drei Transporter-Aufbrüche dringend tatverdächtig ist. Neben dem VW-Transporter in der Straße "An der Hauskoppel" in Häcklingen und dem Transporter im Drosselweg in Melbeck, hatten die Täter sich auch an einem Klein-Transporter Ford Transit im Heinser Weg in Melbeck versucht. Auch dieser wurde aufgebrochen, jedoch nichts gestohlen, da sich im Fahrzeug nur Gegenstände zur Gebäudereinigung befanden. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zu den mehr als 50 Aufbrüchen von Handwerker-Fahrzeugen allein im Landkreis Lüneburg in den letzten Wochen dauern an.

Lüneburg - ohne Pflichtversicherung, ohne Führerschein, aber "mit" zwei aktuellen Haftbefehlen - Pkw-Kontrolle endet in JVA

Einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler-Chrysler stoppte eine Polizeistreife in den späten Abendstunden des 13.06.24 in der Horst-Nickel-Straße. Bei der Kontrolle des Lüneburgers gegen 22:00 Uhr stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein hatte und der Pkw nicht versichert war. Parallel lagen gegen den Mann zwei "örtliche" Haftbefehle vor, so dass er festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Amelinghausen - über Verkehrsinsel gefahren - Schild als Markierung war weg

Ein Sachschaden von gut 10.000 Euro entstand an einem Pkw VW in den späten Abendstunden des 13.06.24 auf der Bundesstraße 209, als der 42 Jahre alte Fahrzeugführer auf der Bundesstraße - Lüneburger Straße - bei Dunkelheit gegen 23:30 Uhr über eine Verkehrsinsel fuhr. Ein Schild als Markierung war zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden, so dass die Polizei aktuell den Umstand prüft. Möglicherweise wurde diese aufgrund eines Schwertransportes entfernt und nicht wieder durch das Unternehmen re-installiert. Verletzt wurde niemand.

Adendorf - Kollision im Kreisverkehr - 15.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 13.06.24 im Kreisverkehr Grüner Weg. Eine 61 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Kia war gegen 17:00 vom Lindenweg kommend in den Kreisverkehr eingefahren und kollidierte dabei mit einem aus der Straße Kirchweg kommenden Pkw VW Golf einer 48-Jährigen. Diese wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Jameln, OT. Teichlosen - GPS-Empfänger von Traktor demontiert

Den GPS-Empfänger von einem Traktor konnten Unbekannte im Zeitraum vom 12. Auf den 13.06.24 in einer Lagerhalle in Teichlosen demontieren. Darüber hinaus verschwanden auch diverse Elektrowerkzeuge, so dass ein Sachschaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - Einbruch in Werkstatt - Laptop mitgenommen

In eine Werkstatt in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 12. auf den 13.06.24 ein. Die Täter versuchten sich an mehreren Fenstern, konnten eines gewaltsam öffnen, gelangten ins Inneren und durchsuchten mehrere Schubladen. Dabei konnten die Täter ein Laptop erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

Die Handtasche einer 80-Jährigen griff sich ein Unbekannter in einem günstigen Moment in den Abendstunden des 13.06.24 in einem Einkaufsmarkt in der Schützenstraße. Mit der Tasche verschwanden gegen 19:30 Uhr auch die Geldbörse der Seniorin mit diversen Bankkarten. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Wustrow, OT. Blütlingen - Brand in Pkw-Motorraum - Feuerwehr kann Übergreifen auf Scheune verhindern

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in den Nachtstunden zum 14.06.24 zu einem Brand im Motorraum eines in der Dorfstraße abgestellten Pkw Ford Focus. Die Feuerwehr war gegen 01:30 Uhr im Löscheinsatz und konnte ein Übergreifen auf eine angrenzende Scheune verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen

Uelzen - Pkw gerät innerorts ins Schleudern - mit Baum kollidiert - leicht verletzt - 30.000 Euro Sachschaden

Aus bisher nicht geklärter Ursache verunfallte ein 44 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW alleinbeteiligt in den späten Abendstunden des 13.06.24 in der Lüneburger Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Uelzener gegen 23:45 Uhr innerorts stadtauswärts unterwegs, als möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit oder einer technischen Ursache das Heck des hochmotorisierten BMW ausbrach, das Fahrzeug ins Schleudern kam und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und kam schräg auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand erheblicher Sachschaden von gut 30.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Eimke - Fuchs quert Fahrbahn - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert

Einem Fuchs wich ein 39 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mazda in den Morgenstunden des 13.06.24 auf der Kreisstraße 9 zwischen Bahnsen und Dreilingen aus. Beim dem Ausweichmanöver kam der Pkw gegen 10:45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Eine 35 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Da die Beifahrertür des Pkw verklemmt war, musste diese durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geöffnet werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Bad Bevensen - jugendliche Vandalen - Zigaretten- und Fahrkartenautomaten beschädigt

Gegen drei Jugendliche im Alter von 14, 14 und 15 Jahren ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Die Jugendlichen hatten kurz nach Mitternacht am 14.06.24 Am Bahnhof mit Steinen aus dem Gleisbett einen Zigaretten- sowie einen Fahrkartenautomaten beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 2.500 Euro entstand. Nachdem die Jungen aus der Region nach der Tat in einen Zug stiegen, konnten sie kurze Zeit später am nächsten Haltepunkt kontrolliert werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bienenbüttel - Auffahrunfall auf der Bundesstraße 4 - Zeugen gesucht

Am 19.05.2024 gegen 12:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Uelzen, in Höhe der Einmündung des Röttekuhlenweg zu einem Auffahrunfall. Die Örtlichkeit liegt zwischen der Ausfahrt Bienenbüttel und der Ortschaft Jelmstorf. Ein Pkw Audi 3 fuhr trotz einer Vollbremsung auf den davor stark abbremsenden blauen Hyundai I 30 auf. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt und eine Person leicht verletzt. Zur Klärung des Sachverhaltes werden etwaige Zeugen gebeten sich bei der Polizeistation Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, zu melden; insbesondere der oder die Kraftfahrzeugführer/-in eines dunklen/schwarzen SUV, welcher vor dem blauen Hyundai fuhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell