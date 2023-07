Feuerwehr Olpe

FW-OE: Vorbericht zur kreisweiten Übung der Jugendfeuerwehren

Olpe (ots)

Am 05.08.2023 findet um 14.30 Uhr rund um die LWL-Förderschulen in Olpe am Kimicker Berg, die Gemeinschaftsübung der Jugendfeuerwehren des Kreises Olpe statt. Ausrichter ist in diesem Jahr die Feuerwehr Olpe. Insgesamt werden rund 140 Nachwuchsfeuerwehrleute zur Übung in Olpe erwartet. Die Übung wird den Jugendlichen in fünf Einsatzabschnitten Anforderungen aus dem Bereich der Brandbekämpfung sowie der technischen Hilfeleistung stellen.

Stadtjugendfeuerwehrwart Florian Schröder der Feuerwehr Olpe ist sich sicher, dass die jungen Einsatzkräfte aus dem Kreis Olpe die Übung gut meistern werden: "Wir freuen uns auf eine spannende und anspruchsvolle Übung, bei welcher die Nachwuchsbrandschützer ihr Können unter Beweis stellen werden."

Zu der Übung sind Schaulustige herzlich eingeladen, um sich ein Bild über die Nachwuchsarbeit in den Feuerwehren sowie den Leistungsstand der Jugendfeuerwehr zu machen.

