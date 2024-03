Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht nach Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am 25.03.2024, gegen 13:30 Uhr in dem ALDI Supermarkt an der Bahnhofstraße in Stadthagen ereignete.

Einer 68-Jährigen aus Stadthagen wurde durch unbekannten Täter die Geldbörse während des Einkaufs aus der Handtasche entwendet.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell