POL-F: 240523 - 0540 Frankfurt - Westend: Bezug zu Vermisstenmeldung Nr: 240519-0527 - Vermisste zurück

Frankfurt (ots) - (ha) Am heutigen Donnerstagmorgen (23. Mai 2024) ereignete sich gegen 09.00 Uhr in Sachsenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. In Höhe des Liebighauses wurde der 47-jährige Fußgänger auf der Fahrbahn von einem Streifenwagen erfasst, der zu diesem Zeitpunkt auf der ...

mehr