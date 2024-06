POL-LG: ++ tragischer Verkehrsunfall - Fahrzeuge kollidieren frontal - junge Autofahrerin verstirbt an Unfallstelle ++ Tatserien setzen sich fort - erneut Handwerksfahrzeuge aufgebrochen ++ PV-Anlage auf ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg/Bleckede/Nord-Ost-Niedersachsen - Tatserien setzen sich fort - erneut Handwerksfahrzeuge aufgebrochen

Auch nach der Festnahme und U-Haftbefehl für einen 35 Jahre alten serbischen Staatsbürger auf frischer Tat bei mehreren Transporter-Aufbrüchen geht die Serie der professionellen Tätergruppe in Nord-Ost-Niedersachsen weiter. Nach mehreren Aufbrüchen am Wochenende im Landkreis Harburg, kam es in der Nacht zum 17.06.24 zu zwei Aufbrüchen von Transportern der Marken Ford und VW in der Industriestraße sowie Lüneburger Straße in Bleckede. In beiden Fällen konnte durch Scheibe einschlagen bzw. Aufschneiden der Seitentür ins Innere gelangt werden. In einem Fall erbeuteten die Täter Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zu den Tätern sowie den verschiedenen Aufbruchsserien in den letzten Wochen dauern an.

Hintergrund:

Nach weit mehr als 50 Aufbrüchen von Handwerker-Fahrzeugen allein im Landkreis Lüneburg in den letzten Tagen und Wochen laufen die Ermittlungen der Polizei mit Nachdruck. Die Ermittler gehen hier von einer professioneller überregionalen Tätergruppe aus, die in den letzten Tagen auch u.a. in den Landkreisen Harburg, Heidekreis und Rotenburg aktiv war. Nach dem gewaltsamen Öffnen von Türen bzw. Schließmechanismen der Transporter, die zum größten Teil in Wohngebieten im öffentlichen Raum über Nacht abgestellten waren, hatten es die Täter auf zum Teil hochwertige Werkzeuge und Werkmaschinen abgesehen, die vermutlich mit weiteren Fahrzeugen (Pkw oder Transporter) weggefahren wurden. Die Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dazu dauern an ... Parallel gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps für Firmen und Nutzer zum Thema "Aufbrüche von Handwerkerfahrzeugen": Aktuell werden im hiesigen Bereich vermehrt Fahrzeuge von Handwerksbetrieben aufgebrochen, die über Nacht von Mitarbeitenden im Nahbereich der Wohnanschrift abgestellt werden. Aufgrund serienmäßig schwacher Türsicherungen kommt es dann zum Aufbruch des Fahrzeuges. Haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug auf dem Betriebsgelände der Firma abzustellen? Für die Täter sind die zum Teil sehr hochwertigen Maschinen und Werkzeuge in Ihrem Fahrzeug das bevorzugte Diebesgut! Daher: Räumen Sie nach dem Abstellen des Fahrzeuges diese Werkzeuge aus und bewahren sie gesichert im Haus auf!

Weitere Tipps der Polizei:

- Parken Sie Ihre Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie sofort die Polizei. - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Vereinsheim - keine Beute

In die Räumlichkeiten eines Vereinsheims im Sültenweg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 13. bis 16.06.24 ein. Dabei wurde vermutlich mit einer Schaufel gewaltsam ein Metallgitter von der Eingangstür entfernt und dann die Tür aufgebrochen. Die Täter schauten sich um, konnten jedoch keine Beute machen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Schwelbrand an Holzsteg am Kalkberg

Wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt die Polizei nach einem Schwelbrand auf einem Holzsteg am Lüneburger Kalkberg. Unbekannte hatten den Holzsteg vermutlich in den Abendstunden des 16.06.24 im Bereich einer Kunststoffabdeckung in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand in den frühen Morgenstunden des 17.06.24. es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Zadrau - tragischer Verkehrsunfall - Fahrzeuge kollidieren frontal - junge Autofahrerin verstirbt an Unfallstelle

Zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Pkw VW Polo kam es in den Morgenstunden des 17.06.24 auf der Kreisstraße 1 zwischen dem Lucie-Kanal und Zadrau. Nach derzeitigen Ermittlungen kollidierten dabei gegen 07:45 Uhr in einem Kurvenbereich ein Transporter VW Crafter sowie ein Pkw VW Polo. Der Pkw war aus Dannenberg kommend in Richtung Seerau i.d.L. in der Rechtskurve ins Schleudern gekommen und hinter der Kurve mit dem Transporter kollidiert. Die 22 Jahre alte Fahrerin des VW Polo verstarb aufgrund der Unfallverletzungen noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen (jeweils 43 Jahre alt) des Transporters erlitten leichte Verletzungen, wurden jedoch vorsorglich ins Klinikum nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auch ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Maßnahmen und Verkehrssperrungen dauerten bis in die frühen Mittagsstunden an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Göhrde - mit Baum kollidiert - Seniorin verunfallt alleinbeteiligt mit Pkw und verschwindet im Wald - Feuerwehr, Polizei, Suchhunde und Drohen im Einsatz - psychische auffällige Seniorin im Wald aufgefunden

Vermutlich aufgrund ihrer psychischen Probleme verunfallte eine 73 Jahre alte Frau aus der Region in den frühen Morgenstunden des 17.06.24 mit ihrem Pkw VW Golf auf der Bundesstraße 216 im Bereich Göhrde. Die Seniorin war gegen 04:30 Uhr zwischen Göhrde in Richtung Lüneburg alleinbeteiligt aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Im Beisein von Verkehrsteilnehmer/Ersthelfern, noch vor dem Eintreffen von Rettungskräften, lief die 73-Jährige in den Wald und entfernte sich vom Unfallort. Da aufgrund von möglichen Verletzungen und der Gesamtsituation eine hilflose Lage der Frau wahrscheinlich war, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen zusammen mit der Feuerwehr Hitzacker, einem Suchhund und einer Polizeidrohne ein. Parallel wurde eine Rundfunkdurchsage veranlasst. Die Seniorin konnte gegen 07:45 Uhr im Waldgebiet Göhrde durch die Einsatzkräfte aufgefunden werden. Sie war soweit wohlauf; jedoch psychisch angeschlagen. Weitere Maßnahmen wurden veranlasst.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss mit Kleinkraftrad ohne Führerschein unterwegs

Einen 18-Jährigen mit einem Kleinkraftrad stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 16.06.24 in Dannenberg. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 12:30 Uhr stellte sich heraus, dass der Heranwachsende keinen Führerschein besaß und er unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Rosche/Göddenstedt - PV-Anlage auf Scheunendach gerät in Brand - Feuerwehr im Löscheinsatz - technische Ursache

Zu einem Brand einer Photovoltaikanlage auf einem Scheunendach in der Ortschaft Göddenstedt kam es in den Morgenstunden des 17.06.24. Gegen 10:00 Uhr hatten Anwohner eine Rauchentwicklung im Bereich des Scheunendachs wahrgenommen. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Einsatzkräften sowie einem Drehleiterfahrzeug aus Uelzen im Einsatz. Größerer Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei geht von einem technischen Defekt/Efeu-Bewuchs an der Anlage als Ursache aus.

Uelzen - Einbruch auf Firmengelände - Kupferschienen und -kabel gestohlen

In eine Lagerhalle in der Nordallee brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 14. und 17.06.24 ein. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und ein Wandelement herausgebrochen. Aus der Lagerhallen konnte sie dann größere Mengen Kupferschienen sowie -kabel und Messingteile abtransportieren, so dass ein Schaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - wiederholte Streitigkeiten - geschlagen - Männer gehen in Polizeigewahrsam

Zu einer Körperverletzung nach wiederholten Streitigkeiten kam es zwischen insgesamt vier Personen in den späten Abendstunden des 16.06.24 in der St.-Viti-Straße. Im Rahmen des Streits schlugen zwei 28 und 34 Jahre alte Männer gegen 22:00 Uhr einen 37-Jährigen sowie seine 41 Jahre alte Begleiterin. Hierdurch erlitt der 37-Jährige eine blutige Nase. Eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde abgelehnt. Die beiden Aggressoren nahm die Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Uelzen - Hüpfburg von Grundstück geklaut

Eine Hüpfburg stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 16.06.24 von/vor einem Grundstück in der Kapellenstraße. Der Eigentümer der blauen Hüpfburg - Meerjungfrau mit Flosse - hatte die nicht aufgeblasene Hüpfburg auf einer Palette vor dem Grundstück stehen, als Unbekannte gegen 09:15 Uhr die Hüpfburg (ohne Palette) abtransportierten. Es entstand ein Schaden von gut 1.700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Weste, OT. Oetzendorf - Kollision zweier Pkw - drei Verletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 16.06.24 auf der Landesstraße 254 in der Ortschaft Oetzendorf. Eine 76 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia war gegen 15:00 Uhr aus einer Seitenstraße auf die Landesstraße eingebogen und kollidierte dabei mit einer vorfahrtsberechtigen von links kommenden Fahrerin eines Pkw BMW. Die 30 Jahre alte BMW-Fahrerin erlitt wie eine 72 Jahre alte Beifahrerin im Skoda schwere Verletzungen. Die 76-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell