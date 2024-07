Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in Arztpraxen in Lüssow bei Güstrow

Güstrow (ots)

In der Zeit von Dienstagabend 20.45 Uhr zum Mittwochmorgen 07:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Haus- und Zahnarztpraxis im Friedhofsweg der Ortschaft Lüssow bei Güstrow. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der dortigen Praxen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach bisherigem Wissenstand ein geringer Bargeldbetrag sowie ein Flummiautomat, der in der Zahnarztpraxis aufgestellt war. Der Sachschaden wird auf etwa 1000EUR geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Rostock führte vor Ort die Spurensicherung und Tatortarbeit durch. Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

