POL-PIBIN: E-Scooterfahrt unter Drogeneinfluss

Bacharach (ots) - Am Abend des 10.05.2024 wurde ein 23-jähriger Mann gegen 20:30 Uhr auf einem E-Scooter fahrend in der Blücherstraße in Bacharach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,19 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer daraufhin untersagt und die Entnahme einer ...

