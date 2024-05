Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 14.05.2024 gegen 17:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen einen Kleinwagen aus dem Zulassungsgebiet der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was dieser schließlich auch reumütig zugab. Der Drogenschnelltest bestätigte dies und lieferte den Nachweis für den mündlich eingeräumten Konsum von Marihuana. Dem Fahrer, dessen Probezeit bereits verlängert wurde, wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der Geldbuße in Höhe von 500EUR muss der Fahrer nun angesichts seiner bereits verlängerten Probezeit mit einer führerscheinrechtlichen Konsequenz rechnen.

