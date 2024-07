POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschmieren Gebäudefassade (23./24.07.2024)

Konstanz (ots) - Am Samstag ist es auf dem Parkplatz eines Hotels in der Opelstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 19.40 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den vor dem Hotel Aqua abgestellten lila Ford Fiesta an der hinteren Stoßstange und fuhr anschließend einfach ...

mehr