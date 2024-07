Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, K6180, K6104, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der K6180/K6104 nach Ursaul (26.07.2024)

Mühlingen, K6180, K6104 (ots)

Drei Autos sind bei einem Unfall auf der Einmündung der Kreisstraße 6104 auf die Kreisstraße 6180 zwischen Zoznegg und Stockach am Freitagnachmittag in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein 59-jähriger Hondafahrer war auf der K6180 von Zoznegg kommend in Richtung Stockach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Ursaul geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen Mercedes A-Klasse einer 71-Jährigen. Durch den Aufprall abgewiesen kollidierte dieser in der Folge mit einen im Einmündungsbereich stehenden, von Ursaul kommenden VW T-Roc einer 41-Jährigen. Der 59-Jährige erlitt infolge des Zusammenstoßes Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die beiden Frauen verletzten sich ebenfalls leicht. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte insgesamt bei rund 30.000 Euro liegen.

