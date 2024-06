LPI-EF: Autoscheibe eingeschlagen

Sömmerda (ots) - Montagmorgen geriet ein E-Scooter-Fahrer in das Visier der Polizei. Der 34-Jährige war in der Frohndorfer Straße in Sömmerda unterwegs gewesen. Da an dem motorisierten Zweirad kein Versicherungskennzeichen angebracht war, verstieß der Fahrer gegen das Pflichtversicherungsgesetz und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Seinen weiteren Weg musste er zu Fuß fortsetzen. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

