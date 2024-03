POL-BN: Nach Straßenraub in Bonn-Beuel: Tatverdächtiger ermittelt

Bonn (ots) - Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei fahndet öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll am 19.07.2023 mit einer entwendeten Bankkarte Bargeld an einem Geldautomaten in Bonn-Dransdorf abgehoben haben. Die Karte war zuvor bei einem Wohnungseinbruch am gleichen Tag in ...

mehr