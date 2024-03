Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht der Verkehrsunfallflucht in Bonn-Lannesdorf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag (17.03.2024) auf dem Floßweg in Bonn-Lannesdorf ereignet haben soll. Ein Fahrzeugbesitzer hatte die Polizei telefonisch darüber informiert, dass sein silberfarbenen VW Golf, den er entgegen der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand des Floßweges gegen 18 Uhr abgestellt habe, augenscheinlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug stark beschädigt worden sei. Bei den polizeilichen Ermittlungen vor Ort bestätigten sich die Angaben des Anrufers hinsichtlich der Beschädigungen. Zu dem Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug liegen keine Hinweise vor.

Daher bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei um Hinweise. Wer den Verkehrsunfall, der sich am 17.03.2024 in der Zeit von 18 Uhr bis 20:05 Uhr ereignet haben soll, beobachtet hat oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de

