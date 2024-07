Ulm (ots) - Gegen 17.35 Uhr war die 64-Jährige mit ihrem Ford Fiesta in der Stuttgarter Straße in Richtung Kuchen unterwegs. Innerorts bog sie nach links in eine Hofeinfahrt ab. Dabei übersah sie wohl einen entgegenkommenden Radfahrer. Der kam ihr in der Stuttgarter Straße auf dem Radweg entgegen. Beide ...

mehr