POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag achtete eine 64-Jährige in Geislingen nicht auf den Gegenverkehr.

Gegen 17.35 Uhr war die 64-Jährige mit ihrem Ford Fiesta in der Stuttgarter Straße in Richtung Kuchen unterwegs. Innerorts bog sie nach links in eine Hofeinfahrt ab. Dabei übersah sie wohl einen entgegenkommenden Radfahrer. Der kam ihr in der Stuttgarter Straße auf dem Radweg entgegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision prallte der 28-jährige Radfahrer auf die Motorhaube des Pkw und stürzte zu Boden. Er hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die 64-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Ford auf 2.500 Euro, den am Mountainbike auf 100 Euro.

