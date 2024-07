Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Über zwei Promille

Am Montag musste ein betrunkener 25-Jähriger in Biberach seinen Führerschein abgeben.

Ulm (ots)

Um 23.15 Uhr meldete eine Anruferin einen Unfall an der Kreuzung Rollinstraße/Königsbergallee. Dabei sei ihr an der Ampel ein Fiat-Fahrer wohl ganz leicht hinten aufgefahren. Vor Ort konnte augenscheinlich kein Schaden an beiden Autos festgestellt werden. Da der 25-jährige Fiat-Fahrer spürbar alkoholisiert war, machten die Beamten einen Alkomattest. Der ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste anschließend mit in einer Klinik und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++1388865 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell