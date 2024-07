Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz/A7 - Von der Fahrbahn abgekommen und auf Auto aufgefahren

Ins Krankenhaus kam ein Autofahrer am Montag bei Giengen a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 87-Jährige gegen 12.00 Uhr von der A7 an der Anschlussstelle Giengen an der Brenz ab. Der Senior kam aus Richtung Ulm und war in Richtung Hermaringen unterwegs. An der Rechtskurve bei der Autobahnabfahrt überfuhr der Audi SUV mehrere Leitpfosten. Der Audi geriet teilweise in den Grünstreifen, berichtete eine Zeugin der Polizei. An der grünen Ampel an der Abfahrt zur B492 hielt der Senior zunächst an, die Zeugin folgte ihm mit ihrem Toyota. Die 46-Jährige fuhr zunächst an dem Audi vorbei und hielt kurz darauf an der roten Ampel zur Ulmer Straße an. Der Fahrer des Audi folgte ihr und achtete nicht auf den stehenden Toyota. Der SUV fuhr auf den Toyota auf und es kam zum Unfall. Erst nach dem Zusammenstoß war die gefährliche Fahrt zu Ende. Der Verkehrsdienst Heidenheim kam und nahm den Unfall auf. Dabei machte der 87-Jährige einen total verwirrten Eindruck. Vermutlich dürfte ein medizinisches Problem ursächlich für das Abkommen von der Straße und den Auffahrunfall gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Rettungskräfte brachten den 87-Jährigen wegen des akut aufgetretenen Problems vorsorglich in ein Krankenhaus. Zurück blieb ein Schaden an den beiden fahrbereiten Autos von rund 7.000 Euro. Die Schadenshöhe an den Leitpfosten wird auf 150 Euro geschätzt. Seinen Führerschein durfte der Senior behalten. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen.

