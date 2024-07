Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Anhänger macht sich selbstständig

Glimpflich verlief ein Unfall am Montag bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 8.40 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seinem VW und Wohnwagen auf der A7 in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Giengen/Herbrechtingen und Heidenheim, bei km 808, löste sich aus unbekannter Ursache der Anhänger vom Zugfahrzeug. Der Wohnwagen krachte in die Mittelleitplanken. Bei dem heftigen Aufprall wurde der komplette Fahrzeugaufbau vom Fahrgestell gerissen. Die Wrackteile verteilten sich auf den Fahrspuren. Das Zugfahrzeug schaffte es noch auf den Seitenstreifen. Verletzt wurde niemand. Der Verkehrsdienst Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden am total beschädigten Anhänger auf rund 15.000 Euro, den an den Schutzplanken auf mehrere hundert Euro. Der VW blieb unbeschädigt. Weitere Fahrzeuge haben die Fahrzeugteile überfahren und so Schäden verursacht. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeugteile kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der linke Fahrstreifen musste gesperrt und der Verkehr auf dem Standstreifen vorbeigeleitet werden. Um 11.00 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder fließen.

++++1382923(JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell