Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Scharenstetten - Grillfeuer außer Kontrolle

Feuerwehr und Polizei rückten am Montag zu einem Brand in Scharenstetten aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Stubenäckerweg aus. Dort brannte eine Thujahecke. Die stand direkt neben einem Grill. Das Feuer hatte durch Funkenflug auf sie übergegriffen. Auch brannte ein mit Holzstücken befüllter Container. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Auf den 36-jährigen Verursacher kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung zu.

Sommerzeit ist Grillzeit. Die Risiken von Spiritus und Brandbeschleunigern beim Anfeuern sind bekannt. Schnell geraten Flammen außer Kontrolle und stellen so eine erhebliche Gefahr für andere dar. Achten Sie deshalb darauf, dass der Grill frei steht und sich in der Nähe keine brennbaren Materialien befinden. So steht dem Grillvergnügen nichts mehr im Weg.

