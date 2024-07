Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. B. - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Freitag (12.7.) fuhr ein Unfallverursacher in Heidenheim an der Brenz einfach weiter.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete zwischen 8.15 Uhr und 17.30 Uhr in der Brenzstraße. Dort parkte ein schwarzer 5er BMW ordnungsgemäß auf einem Kundenparkplatz. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den BMW. Um den Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht. Er fuhr weg und hinterließ an der hinteren Tür an der Fahrerseite einen Schaden. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallermittler sicherten rote Lackantragungen und suchen nun nach dem Fahrzeug. Den Schaden an dem BMW schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Heidenheim unter der Tel. 07321/322-430 entgegen.

