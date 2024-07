Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Aixheim

Lkr. TUT) - Piaggio APE überholt Auto trotz Gegenverkehr, Polizei sucht Zeugen

Aldingen-Aixheim / Lkr. TUT (ots)

Am Montagmorgen hat sich auf der Trosselstraße in Aixheim eine Straßenverkehrsgefährdung ereignet. Gegen 10:20 Uhr fuhr ein 19-jähriger SEAT-Fahrer von Aixheim in Richtung Trossingen. Am Ortsausgang, nach der dortigen Verkehrsinsel, kam ihm auf seiner Fahrspur eine Piaggio APE entgegen, welche gerade ein weißes Auto überholte. Der SEAT-Fahrer musste sein Auto bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Trossingen unter 07425 3386-6 entgegen.

