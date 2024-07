Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 06.07.2024 für den Bereich Salzgitter-Bad und Salzgitter-Gebhardshagen

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren ohne Versicherungsschutz in Salzgitter-Gebhardshagen

Salzgitter-Gebhardshagen, den 5. Juli 2024 - Am gestrigen Nachmittag wurde in der Straße "Am Festplatz" in Salzgitter-Gebhardshagen ein 39-jähriger Fahrzeugführer auf einem motorangetriebenen Elektro-Klapprad kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem E-Klapprad um ein versicherungspflichtiges Kraftfahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h handelt, an dem kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Sprengung eines Zigarettenautomaten in Salzgitter-Gebhardshagen

Salzgitter-Gebhardshagen, den 6. Juli 2024 - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Reichenberger Straße in Salzgitter-Gebhardshagen ein Zigarettenautomat gesprengt. Gegen 03:15 Uhr meldeten Anwohner einen lauten Knall. Vor Ort fanden die Polizeibeamten im Umkreis von 10 Metern Bargeld und diverse Zigarettenschachteln verteilt. Der Zigarettenautomat wurde durch die Explosion vollständig zerstört und für weitere Ermittlungen sichergestellt. Durch Zeugen konnten zwei augenscheinlich männliche Personen in Tatortnähe, fußläufig flüchtend, gesehen werden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter den u.a. Kontaktdaten zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell