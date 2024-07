Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Radfahrerin wurde bei Verkehrsunfall nicht unerheblich verletzt.

Wolfenbüttel, Grüner Platz, 04.07.2024, gegen 17:00 Uhr.

Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw beabsichtige von der Straße Grüner Platz nach links in die Straße Am Okerufer einzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich eine 43-jährige Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß den Radweg benutzte. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge. Die Radfahrerin erlitt hierbei nicht unerhebliche Verletzungen. Sie musste dem örtlichen Klinikum zugeführt werden. Es entstand ein Schaden in einer niedrigen dreistelligen Höhe.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell