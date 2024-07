POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2024.

Polizei Salzgitter

Täter gaben sich als Mitarbeitende der Wasserversorgung aus.

Ilsede, Goethestraße, 04.07.2024, 15:30 Uhr.

Zur Tatzeit hatten eine Frau und ein Mann an der Hauseingangstür der Seniorin geklingelt und sich als Mitarbeitende der Wasserversorgung ausgegeben. Nachdem beiden der Eintritt in die Wohnräume gewährt wurde, ging die Täterin zusammen mit der Frau unter einem Vorwand in den Keller. In dieser Zeit durchsuchten sowohl der Täter und ein weiterer hinzugekommener Mann die Räume der Frau. Offensichtlich kam es zu keinem Diebstahl.

Die Täterschaft kann wie folgt beschrieben werden:

1. Männlich, ca. 50 Jahre, korpulent, trug eine blaue Jacke oder Weste.

2. Weiblich, relativ groß, sprach hochdeutsch.

3. Keine Beschreibung möglich

Nach der Tat entfernte sich das Trio in einer schwarzen DB Limousine. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172 37075-0 in Verbindung zu setzen.

