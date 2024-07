Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.07.2024.

Salzgitter (ots)

Fahrer verursachte mehrere Verkehrsstraftaten.

Salzgitter, Gerichtsweg, L 636, 03.07.2024, 21:40-22:30 Uhr.

Ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw wird verdächtigt, unter dem Einfluss alkoholischer Getränke in Schlangenlinien gefahren zu sein. Hierbei fuhr er sowohl in Richtung des Gegenverkehrs als auch in Richtung des rechten Fahrbahnrandes. Andere Verkehrsteilnehmer wurden hierbei gefährdet. Nachdem die Polizei auf den Mann aufmerksam wurde, versuchten sie diesen mittels Anhaltesignalen sowie Blaulicht zum Anhalten zu bewegen. Erst nach einiger Zeit reagierte er auf die Anhaltesignale und konnte am Ortseingang von Salzgitter-Salder gestoppt werden. Ein bei der Überprüfung des Mannes durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,6 Promille, ihm wurde im späteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Die Polizei Salzgitter bittet weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell