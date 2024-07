Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.07.2024.

Salzgitter (ots)

Polizei appelliert auf Beachtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung.

Salzgitter, Humboldtallee in Höhe Eissporthalle.

Seit mehreren Wochen führt die Polizei im Bereich der Eissporthalle eine Überwachung der Geschwindigkeit durch. Hinweisschilder machen die Fahrzeugführenden auf den Ortsverkehr mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h aufmerksam. Auf der Humboldtallee herrscht insbesondere zur Tageszeit ein reger Fahrzeugverkehr. Zudem befindet sich im Bereich zur Einmündung Erich-Ollenhauer-Straße ein Fußgängerüberweg.

Es konnten hier regelmäßig Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden, die auch zu Fahrverboten geführt haben. In einem konkreten Fall hat die Messung einen Wert von 96 km/h ergeben.

Die Polizei appelliert an die Fahrzeugführenden, sich an die geltenden Regelungen zu halten. Wir kündigen in diesem Bereich weiterhin regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen an. Unser Ziel ist die Minimierung von Gefahren durch zu schnell fahrenden Fahrzeuge und leisten hierdurch einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell