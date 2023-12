LPI-J: Radfahrer übersehen

Weimar (ots) - Ein 54-jähriger Seat-Fahrer befuhr gegen 14:00 Uhr von der Autobahn kommend die Rudolstädter Straße in Gelmeroda und wollte in Richtung Weimar fahren. Dabei kollidierte er vermutlich aus Unachtsamkeit mit einem neben der Fahrbahn stehenden Stromverteilerkasten sowie einem Verkehrszeichen. Danach rollte er noch bis in eine an der Straße befind lichen Parkbucht und hielt dort an. Aufgrund des Schockzustandes klagte der Fahrer über Übelkeit und Schwindel. ...

