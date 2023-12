LPI-J: Von der Fahrbahn abgekommen

Weimar (ots) - Die Fahrerin eines Pkw Renault befuhr am 18.12.2023 gegen 06:35 Uhr die B 7 von Gaberndorf kommend in Richtung Tröbsdorf. Während eines Brems- manövers kommt das Fahrzeug aufgrund der überfrorenen Fahrbahn ins rutschen, prallt gegen die linke Leitplanke und kommt anschliessend an der rechten Fahrbahnseite zum Stillstand. Die 19-jährige Fahrerin wird bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Am Renault entstand mit 8.000 ...

mehr