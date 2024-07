Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2024.

Wolfenbüttel, Cremlingen (ots)

Frau wird Opfer eines Trickdiebstahls.

Cremlingen, Hordorf, 04.07.2024, 11:00 Uhr.

Ein unbekannter Täter hatte an der Hauseingangstür der älteren Dame geklingelt und sich als Ankäufer von Gegenständen für Flohmärkte ausgegeben. Auf Grund einer geschickten Gesprächsführung gelang es dem Mann, sich den Zutritt in das Haus zu verschaffen. Obwohl der Mann unter ständiger Kontrolle der Frau stand, geht die Polizei bei ihren Ermittlungen davon aus, dass nach dem Betreten des Hauses die Haustür vermutlich nicht richtig geschlossen wurde und sich ein zweiter Täter den unbemerkten Zutritt in das Haus verschafft hatte. Der zweiter Täter hatte anschließend genug Zeit, unbemerkt das Haus nach Wertsachen zu durchsuchen. Erst später stellte die Frau das Fehlen von Schmuck fest. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 50 Jahre, ca. 160-170 cm, leicht untersetzt, blondes, lockiges/welliges Haar, bekleidet mit einem beigen Pullunder, unter dem ein kariertes Hemd getragen wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 93223-0 entgegen.

