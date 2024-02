Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter entblößt sich im Bereich Dietenbachpark vor Passanten - Zeugenaufruf

In der Öffentlichkeit an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll ein Unbekannter am 28.02.2024 gegen 21.30 Uhr im Bereich Dietenbachpark in Freiburg.

Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, habe der Unbekannte dabei auf einer Parkbank gesessen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Der Tatverdächtige sei komplett schwarz bekleidet gewesen, er habe zudem eine schwarze Mütze getragen. Sein Gesicht sei mit einer schwarzen Vermummung, möglicherweise einem Halstuch oder einer Maske, verdeckt gewesen.

Im Bereich Dietenbachpark kam es in den vergangenen Monaten bereits wiederholt zu ähnlichen Vorfällen durch eine unbekannte, männliche Person. Ob die Taten, die sich meist zwischen 20 und 23 Uhr ereigneten, zusammenhängen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zuletzt waren am 21.02.2024 gegen 21 Uhr zwei Männer durch einen Unbekannten, der an seinem Glied manipulierte, in der Nähe der Calisthenics-Anlage angesprochen worden. In diesem Fall wurde der Tatverdächtige wie folgt beschrieben:

ca. 1,80 Meter groß, helle Haut, roter Jogginganzug mit weißen Adidas-Streifen an den Seiten, Gesicht mit unbekanntem Kleidungsstück maskiert, sprach akzentfrei Deutsch.

Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 0761/882-2880 rund um die Uhr entgegen. Bei der Wahrnehmung exhibitionistischer Handlungen wird dringend darum gebeten, ohne zeitlichen Verzug die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.

