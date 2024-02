Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Auto auf Parkplatz von Einkaufsmarkt angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein Opel Insignia wurde am Mittwoch, 28.02.2024, zwischen 06.30 Uhr und 09.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedrichstraße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Vermutlich wurde der Sachschaden an der vorderen linken Fahrzeugecke beim Ein- oder Ausparken aus der Parklücke verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

