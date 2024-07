Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen o.E./ Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer kommt von der Straße ab und stürzt (29.07.2024)

Am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5945 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer sich schwere Verletzungen zugezogen hat. Ein 22-jähriger Fahrer einer Yamaha war auf der K 5945 von Neuhausen herkommend in Richtung Altental unterwegs. In einer Linkskurve kam der junge Mann nach rechts von der Straße ab und stürzte an einem dortigen Hang. Im weiteren Verlauf prallte er mit einer Warntafel zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 22-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die K 5945 vollständig gesperrt werden.

