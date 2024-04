Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Schafbock gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag (27.04.2024) 15:00 Uhr und Sonntag (28.04.2024) 14:00 Uhr von einer umzäunten Weide in der Meimsheimer Straße in Bönnigheim einen Schafsbock gestohlen. Hierzu stiegen die Täter mutmaßlich über den Weidezaun und trugen das Tier, das an beiden Ohren eine Ohrmarkennummer trug, davon. Das Diebesgut wird auf rund 80,00 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter 07143 89106-0 oder per Email unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell