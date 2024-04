POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht im Nelkenweg gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Montagmorgen (29.04.2024) gegen 02:55 Uhr entwendeten mutmaßlich zwei bislang unbekannte männliche Täter in der Alemannenstraße in Großbottwar ein geparktes Quad. Das Fahrzeug vom Hersteller "Bambardier" vom Typ "L Outländer Max XT 650" in der Farbe Blau wurde durch die Unbekannten aus einem Vorhof eines Wohngebäudes zunächst auf den Gehweg geschoben und im weiteren Verlauf in Richtung ...

