Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrer flüchtet nach Verfolgungsfahrt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (28.04.2024) gegen 15:17 Uhr lieferte sich ein 20-jähriger Motorradfahrer in Sindelfingen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, nachdem er wegen einem mutmaßlich umgeklappten Kennzeichen kontrolliert werden sollte. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung der schwarz-weißen Kawasaki auf, die sich zunächst über die Vaihinger Straße, die Mahdentalstraße, die Richard-Wagner-Straße, die Seitenfahrbahn der Mahdentalstraße und die Wengertstraße erstreckte. Hierbei überschritt der Motorradfahrer deutlich die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen. An der Kreuzung zur Wilhelm-Haspel-Straße missachtete der Tatverdächtige die Vorfahrt, sodass ein bislang unbekannter Pkw-Lenker massiv abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Im weiteren Verlauf befuhr der 20-Jährige den Gehweg sowie die Gegenfahrbahn, um mehrere Verkehrsteilnehmende zu überholen, und setzte seine Fahrt über die Mahdentalstraße in Richtung Anschlussstelle Sindelfingen-Ost fort. Dort verloren die Einsatzkräfte den Flüchtigen aufgrund der rücksichtlosen Fahrweise und der Verkehrsdichte zunächst aus den Augen. An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters konnte der Tatverdächtige gestellt werden, als dieser mit seiner Kawasaki in die Tiefgarage des Wohnhauses fahren wollte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten technische Mängel am Motorrad festgestellt werden. Zudem muss sich der 20-Jährige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Kennzeichenmissbrauchs und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet oder gar geschädigt wurden. Hinweise werden unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

