POL-LB: Sindelfingen: Brand durch falsch entsorgten Müll verursacht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend (27.04.2024) wurde zwischen 19:30 Uhr und 23:30 Uhr ein Mercedes, der in der Planiestraße in Sindelfingen in einer öffentlichen Tiefgarage abgestellt war, in eine Verkehrsunfallflucht verwickelt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte den Mercedes und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden wird bislang auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die ...

